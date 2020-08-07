Наибольший показатель заболеваемости коронавирусом в стране с начала пандемии зафиксирован в Румынии, где подхвативших Сovid-19 стало больше сразу на 1378 человек. Об этом сообщает Romania TV.

По данным румынского Управления здравоохранения, за последние сутки подтверждено 50 смертельных случаев среди инфицированных.

В больницах находятся 7801 заболевших коронавирусом, из них 446 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Сегодня на национальном уровне проведено 1343315 тестов, из них 23 946 были выполнены в течение последних 24 часов.

Предыдущий "антирекорд" был зафиксирован 30 июля, тогда в стране было выявлено 1356 новых случаев коронавируса.

Всего в Румынии уже зарегистрировано 59 273 случая заболевания, из которых 29 289 человек выздоровели, а 2616 умерли.

Уточняется, что за прошедшие две недели в стране только 3 августа было зафиксировано менее 1000 новых случаев коронавируса.

Напомним, что в Украине антирекорды по заболеваемости коронавирусом устанавливаются уже третий день подряд. В частности, 7 августа было выявлено 1453 новых заболевших.

Не лучше дела обстоят и в Польше, где антирекорды регистрируют второй день подряд.