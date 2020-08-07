В Днепре полицейские задержали киллера из Болгарии, который под чужим именем скрывался в Украине от Интерпола с 2016 года.

Об этом в пятницу, 7 августа, информирует пресс-служба Национальной полиции.

Так, правоохранителям из управления стратегических расследований в Днепропетровской области удалось установить местоположение преступника.

"За совершение заказного убийства на территории Болгарии в 2016 году 35-летний мужчина был объявлен в розыск. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, злоумышленник использовал документы, выданные на другое лицо", - говорится в сообщении.

В четверг, 6 августа, полицейские задержали разыскиваемого. В его автомобиле правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, документы на имя другого лица, но с фотографией злоумышленника. Происхождение и основания получения изъятых документов будут устанавливаться.

"Продолжаются следственные действия, лицо проверяется на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины. С целью дальнейшей коммуникации с иностранными коллегами о задержании разыскиваемого лица полицейские уже сообщили Интреполу", - добавили в Нацполиции.

Напомним, недавно украинские правоохранители задержали педофила из Беларуси, который также разыскивался Интерполом.

Ранее мы писали о том, как в Харькове полицейские задержали гражданина Ирана, который на территории Объединенных Арабских Эмиратов подозревается в мошенничестве.