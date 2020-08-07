В субботу, 8 августа, в Украине ожидается переменно облачная погода без осадков в большинстве регионов. Только в отдельных районах на западе страны пройдут дожди с грозами. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В северных и центральных областях ночью температура опустится до +15-18 градусов, днем потеплеет до +26-30.

На западе Украины ночью ожидается +15-18 градусов, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +27-29.

В восточной части страны ночью - до +16-21 градус, днем воздух прогреется до +28-31.

В южных регионах ночью +20-22, а днем воздух раскалится до +30-35 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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