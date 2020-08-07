В суде Центрального района Минска в пятницу, 7 августа, назначили 10 суток ареста двум сотрудникам Дворца детей и юношества Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому, который на вчерашнем провластном митинге включили песню Виктора Цоя "Перемен".

Об этом пишет "Радыё Свабода".

Как отмечается, после инцидента мужчин задержали. О судьбе Соколовского не было известно, а Галанов находился в Центре изоляции правонарушителей. Сегодня днем по видеосвязи состоялся суд.

"В присутствии большого количества людей он сознательно сорвал запланированный праздничный концерт... Включена музыкальная композиция, не соответствующая формату мероприятия. Он не отреагировал на замечания. Он проявил явное неуважение к обществу", – цитирует "Радыё Свабода" протокол на Галанова.

Задержанных признали виновными в совершении правонарушений по статьям Кодекса Беларуси об административных правонарушениях "мелкое хулиганство" и "неповиновение требованию должностного лица".

Напомним, 4 августа в Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Вчера ы Минске в парк Дружбы народов, где должен был пройти митинг и концерт в поддержку претендующей на пост президента оппозиционерки Светланы Тихановской, согнали военную технику и развернули там военно-полевую кухню. Как выяснилось, власти Беларуси решили на этом же месте отметить День железнодорожных войск и тоже с концертной программой.

Позже из-за этого Тихановской пришлось отменить митинг.