В субботу, 8 августа, в Украине ожидается летняя погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться на уровне +26...+35 градусов в зависимости от региона. А в нескольких западных областях возможны грозовые дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в восточных областях будет сухо и жарко: днем воздух прогреется до +28...+31 градуса, ночью ожидается +16...+21 градус.

На пару градусов прохладнее будет в северных, центральных регионах и Киеве. Тут днем столбики термометров поднимутся до +29 градусов, ночью опустятся до +16...+18. Дождей также не ожидается.

Осадки возможны на западе страны. Так, грозовые дожди вероятны в Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске и Черновцах. Правда, в регионах, несмотря на это, будет жарко: до +29 днем и +15...+18 градусов ночью.

Настоящая летняя жара будет держаться в субботу в южных регионах и Запорожье. Днем тут ожидается +32...+35 градусов, ночью - +19...+22.

Карта погоды в Украине на 8 августа. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, в Киеве решили повысить погодную норму для июля с 19 до 21 градуса.

Также мы писали, что в "Укргидрометцентре" рассказали о погоде в августе.