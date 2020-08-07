В Днепре 16-летний парень за рулем Hyundai Sonata на большой скорости вылетел на встречку и протаранил грузовик с манипулятором. В результате ДТП с места аварии в больницу с серьезными травмами увезли двух 17-летних пассажирок легковушки, водитель грузовика получил переломы рук, а сам несовершеннолетний лихач отделался незначительными ушибами головы. Об этом пишет "Днепр оперативный".

Уточняется, что ДТП произошло в пятницу, 7 августа. Водитель Hyundai Sonata двигался по Набережной Заводской на высокой скорости. Недалеко от остановки "Детский комбинат", машину занесло, она пересекла двойную сплошную линию разметки, вылетела на встречную полосу и врезалась в манипулятор. От сильного удара грузовик ударился в ограждение и вылетел за пределы дороги.

Фото: dnepr.express

На месте инцидента работает полиция, они выясняют детали и все обстоятельства ДТП.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП, погибших из машин вытаскивали спасатели.

Также мы сообщали, что из больницы выписали мальчика, который выжил в смертельном ДТП под Киевом.