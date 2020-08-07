В ближайшие дни "Укрзализныця" восстанавливает движение еще 14 пригородных поездов, которые курсируют на юге и востоке страны. По-прежнему для пассажиров и персонала составов обязательным является использование средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Так, с 7 августа на Южной железной дороге возобновят движение поезда:

№6677 Харьков-Пассажирский — Зачепиловка (18:40-21:44);

№6678 Зачепиловка — Харьков-Пассажирский (06:09-09:29).

С 7-го числа на Одесской железной дороге будут курсировать поезда:

№6632 Гайворон — Винница (00:58-06:25, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям);

№6631 Винница — Гайворон (18:20-23:47, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

А с 10 августа на Одесской железной дороге возобновят курсирование ежедневные поезда:

№6704 Херсон — Снегиревка, (20:20-21:25);

№6703 Снегиревка — Херсон, (22:30-23:50).

На Донецкой железной дороге с 10 августа возобновляют движение поезда:

№6502 Попасная — Северск, (03:44-5:24);

№6501 Северск — Попасная, (06:40-08:20);

№6504 Попасная — Северск, (13:00-14:40);

№6503 Северск — Попасная, (15:40-17:20);

№6955 Волноваха — Камыш-Заря, (07:22-09:54);

№6956 Камыш-Заря — Волноваха, (12:48-15:24);

№6957 Волноваха — Камыш-Заря, (18:54-21:11);

№6958 Камыш-Заря — Волноваха, (02:50-05:10).

Напомним, "Укрзализныця" с пятницы будет продавать билеты на 100% мест в поездах из Киева.

Также мы писали, что "Укрзализныця" возобновила питание пассажиров в поездах.