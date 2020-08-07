Офис генпрокурора открыл уголовные дела против граждан Италии, Испании, Грузии и других стран, которые участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне сепаратистов.

Об этом в пятницу, 7 августа, информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что уголовные производства были начаты по фактам участия более 100 иностранных наемников в вооруженном конфликте против Украины в составе незаконных вооруженных формирований российских наемников.

"Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года и по настоящее время не менее 2 граждан Болгарии, 7 - Армении, 1 - Грузии, 19 - Италии, 27 - Испании, 12 - Казахстана, 3 - Литвы, 26 - Молдовы, 2 - Нидерландов и 5 - Германии в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ участвовали в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора утверждают, что иностранцы служили в 14 батальоне территориальной обороны "Призрак", 11 отдельном мотострелковом полку "Восток", 7 отдельной мотострелковой бригаде "Чистяковская", 1 отдельной мотострелковой бригаде "Славянская", отдельном разведывательном батальоне "Спарта", отдельном штурмовом батальоне "Сомали", незаконных вооруженных формирований "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" и других незаконных вооруженных формированиях.

"В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года по Женевских конвенций о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989", - добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, недавно под Минском беларуские правоохранители задержали 33 наемника, которые якобы служат в составе российской ЧВК Вагнера. Представители Офиса генпрокурора обратились к своим коллегам из Беларуси с просьбой выдать Украине 28 наемников, которые могли участвовать в войне на Донбассе.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства по делу о задержанных под Минском боевиков.