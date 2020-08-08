В четверг, 6 августа, сотрудник Государственной фискальной службы (ГФС) пришли с обысками в днепровский офис "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом сообщила пресс-служба партии в пятницу.

"Без предъявления документов и оснований для проведения обысков силовики ломали двери и врывались в помещения. Не обнаружив ничего противоправного, налетчики под покровом ночи вынуждены были уйти", - говорится в сообщении.

Как считают в партии, "слуги народа" пытаются силовыми методами запугать своих политических оппонентов и давить на оппозиционные телеканалы, так как стремительно теряют доверие избирателей.

"Зе-власть настолько боится поражения, что уже не скрывается за спинами радикалов. Теперь она открыто применяет практику бандитских налетов на представительства крупнейшей оппозиционной силы в стране", - отметили в политсиле.

Кроме того, там связывает налет силовиков на Днепровский офис партии с началом избирательной кампании.

"Мы решительно протестуем против незаконных действий власти. Если "слуги" хотят показать свою силу, пусть наберутся смелости на переговорах с внешними кредиторами. Прекратят заискивать перед радикалами и восстановят мир в Украине. Власть должна демонстрировать свою мощь в борьбе с экономическим кризисом и нищетой украинских семей. Нападения на оппозицию – это немощь, трусость и глупость", - говорится в сообщении.

Также в "Оппоплатформе" потребовали от власти прекратить репрессии против оппозиции и оппозиционных СМИ и заявили, что будут добиваться привлечения к ответственности всех политических заказчиков непосредственных исполнителей обыска.

Отметим, что вчера обыскам в Днепре подвергся и близкий соратник мэра города Филатов бизнесмен Геннадий Корбан. Силовики пришли к нему домой и в офисы его компании.

Правда позже в СБУ отреклись от обысков у Геннадия Корбана. В спецслужбе заявили, что сотрудники СБУ в Днепропетровской области не принимали участия в следственных действиях, которые проводит ГФС у представителей коммерческих структур в Днепре, связанных с публичными фигурами в том числе.