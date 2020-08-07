В пятницу, 7 августа, накануне заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая определит регионы, требующие ужесточения карантина, состоялось селекторное совещание Кабмина, мэров и губернаторов регионов. На нем, в том числе, обсуждался вопрос о том, чтобы не останавливать метро и другой общественный транспорт в городах "красной" зоны, куда сегодня на полчаса попал Харьков.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Нам надо принимать жесткие меры по ночных клубов и перевозчиков. И здесь должны действовать правоохранительные органы. Метро - основной перевозчик, и сегодня его нереально закрывать. Просим подключиться к контролю", - заявил в ходе заседания первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов.

Также против остановки общественного транспорта высказались мэры Луцка и Тернополе - городов, которые на этой неделе, несмотря на нахождение в "красной" зоне, не стали вводить жесткий карантин.

По данным Немчинова, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство рассмотрит и учтет это предложение мэров, если власть на местах проконтролирует соблюдение определенных норм карантина. Например, обеспечит перевозки пассажиров только 50% сидячих мест в транспорте.

Напомним, с 1 августа в Украине действует правила, в соответствии с которыми страну делят на четыре зоны в соответствии с ситуацией с коронавирусом. Самые жесткие ограничения вводят в "красной" зоне, где закрывают все заведения и останавливают транспорт. 7 августа Минздрав обновил данные по карантинным зонам: Харьков попал в "красную", Тернополь и Луцк ее покинули. Впрочем, позже в министерстве новые данные с сайта убрали и заявили, что информация появится после 17:00.

Пока Харьков еще был в "красной" зоне, Кернес уже пообещал не останавливать общественный транспорт.