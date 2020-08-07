Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал мигрантов угрозой, сравнимой с биологическим оружием, поэтому их поток в страну необходимо остановить, передает La Vanguardia.

В частности, Орбан считает, что необходимо запретить мигрантам въезд в страну на время пандемии коронавируса, поскольку "не все, но некоторые из них" могут быть носителями Covid-19.

"Все нелегальные иммигранты, которые хотят въехать в страну, не только нарушают венгерские законы, но и представляют собой биологическую угрозу", - заявил венгерский премьер и добавил, что отследить состояние здоровья всех прибывающих в Венгрию невозможно, поэтому проще закрыть границы.

Известно, что в Венгрии зафиксировано 4,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, 602 человека погибли в результате болезни.

Ранее "Страна" писала о том, что парламент Венгрии лишил правительство Орбана чрезвычайных полномочий для борьбы с коронавирусом.

Также мы сообщали, что Зеленский хочет подписать меморандум с Орбаном, чтобы помириться с Венгрией.