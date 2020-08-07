На Урале могильщики перепутали умерших от коронавируса и похоронили не того. Видео
На Урале в России сотрудники ритуальной службы похоронили одного умершего от коронавируса вместо другого.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Mash".
Как отмечается, Станислав Еремеев попал в больницу с диагнозом коронавирус в конце июля. Он лежал Краснотурьинске под аппаратом искусственной вентиляции легких, а его близкие надеялись на выздоровление. Однако затем заболевшего внезапно перевели в больницу в Карпинске, где нет аппарата. В итоге мужчина умер.
В день похорон его супруга поехала в морг, но вместо Станислава там лежал чужой человек. Оказалось, что Еремеева уже похоронили — под фамилией Алексеев.
По данным издания, женщина подала на эксгумацию, которую одобрил Следственный комитет РФ. Однако на кладбище семью ждал сюрприз: могилу уже копали якобы по устному распоряжению главврача.
Под землей действительно лежал Еремеев в чёрном пакете, с хлоркой и биркой Алексеева. Умерший был перезахоронен, но родственники заявили, что это так не оставят и будут требовать наказать виновных.
Напомним, ранее исследование показало, что в Германии умер каждый пятый пациент с коронавирусом.
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