Причиной мощнейшего взрыва в порту Бейрута могли стать ракетный удар или бомба. Такое заявление сдалал президент Ливана Мишель Аун, передает Аl-arabiya.

По его словам, следователи рассматривают несколько версий, в том числе и внешнее вмешательство.

"Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства с помощью ракеты, бомбу или чего-то другого", - заявил президент.

Мишель Аун сообщил, что расследование взрыва на складе взрывоопасных материалов проводилось на трех уровнях.

"Во-первых, как взрывчатый материал попал на склад и хранился ... во-вторых, был ли взрыв результатом небрежности или несчастного случая ... и в-третьих, возможность внешнего вмешательства", - добавил президент Ливана.

Тем временем, по данным министра здравоохранения Ливана, число погибших в результате взрыва составляет уже 154 человека.

Ранее "Страна" писала о том, что в Бейруте после мощного взрыва вспыхнули массовые протесты, власть обвиняют в халатности.

Также мы сообщали, что в порту Одесской области хранится в 3,5 раза больше селитры, чем взорвалось в Бейруте.