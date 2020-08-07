Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что выдвижение на пост главы государства вместо своего супруга Сергея, принесло ей много проблем. По ее словам, эту инициативу можно назвать глупостью, а не подвигом.

Об этом она заявила в интервью для портала Тut.by, в пятницу, 7 августа.

По словам Тихановской, если бы она знала, как будет тяжело и как все далеко зайдет, то она "сто раз подумала бы".

"Вот, думаю, что это тогда было - подвиг или глупость. Наверное, все-таки глупость", - сказала она. Также Тихановская добавила, что ей больше импонирует спокойная семейная жизнь, а к предвыборной суете и давлению силовых структур она была не готова. Она говорит, что очень скучает по семейным посиделкам, конечно и детям, с которыми ей удается общаться очень редко.

Напомним, выборы президента Беларуси пройдут 9 августа, в них примут участие пять кандидатов, включая действующего лидера страны Александра Лукашенко. Для того, чтобы стать кандидатом в президенты Беларуси, политикам необходимо было собрать 100 тысяч подписей и подать декларации о доходах.

Ранее мы писали, что, по словам Тихановской, ей и ее детям угрожали неизвестные, которые звонили с украинского номера.