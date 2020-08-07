Через две недели начнется разработка тоннеля, который в будущем соединит станции метро "Мостицкая" и "Сырец" в Киеве. На то, чтобы проложить его, уйдет около полугода.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, 6 августа на строительной площадке станции "Мостицкая" он пообщался с немецкими специалистами, представителями завода-изготовителя тоннелепроходческого щита. Они прибыли в Киев, чтобы контролировать работы по его настройке.

"Ориентировочно через 2 недели уже должны начать работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец", - сообщил мэр столицы.

По его словам, из-за карантина работы затянулись, потому что представители завода-изготовителя не могли приехать в Украину.

"Впрочем, подрядчик - "Киевметрострой" - обещает, что это не приведет к значительным задержкам строительства, и они готовы ускорить выполнение работ. За месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И где-то за полгода проложит один из тоннелей. Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются. Город держит на контроле этот важный проект... Финансирует его в полном объеме. И мы делаем все, чтобы в конце следующего года открыть две новые станции метро", - написал Кличко.

Напомним, за строительством метро на Виноградарь в Киеве можно следить на специальном сайте.

Также мы писали, что, по данным строителей, метро на Виноградарь не откроют в 2021 году, как было обещано.