Компания "Bolt" запустила сервис проката электросамокатов в Киеве. Жители и гости столицы уже могут воспользоваться им в пяти локациях в центре столицы.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить приложение "Bolt" для заказа такси до последней версии. Затем нужно отсканировать QR-код на самокате. Оплачивать поездку можно безналичным расчетом.

За разблокировку самоката нужно заплатить 29 грн, а минута поездки стоит 4,90 грн. Кроме того, пользователям предлагают арендовать устройство на весь день за 600 грн.

Все точки с самокатами находятся в центре столицы: возле станций метро, парков и наиболее посещаемых локаций города. Первые локации с прокатом можно найти на Почтовой площади, Майдане Независимости, Бессарабской площади, Золотых воротах и в Мариинском парке.

После поездки самокат можно припарковать в специальных местах, отмеченных на карте в приложении. Если пользователь оставит самокат за пределами специально отведенных мест, его оштрафуют.

На всех электросамокатах установлены GPS-навигаторы для получения данных о местах их разблокировки и парковки. Каждое утро сотрудники "Bolt" будут отвозить самокаты в специально отведенные места для их зарядки.

Кроме того, в связи с пандемией все электросамокаты будут проходить регулярную дезинфекцию. Пользователям новой услуги также рекомендуется использовать санитайзеры и одноразовые перчатки.

В данный момент прокат электросамокатов "Bolt" доступен в 10 странах и более чем 30 городах Европы.

Напомним, в ноябре прошло года компания сообщала, что сбиралась запустить в Киеве первую локацию для аренды электросамокатов.

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