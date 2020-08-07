В Киеве компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, вывозила использованные шприцы, маски и другой мусор на стихийные свалки, вместо того, чтобы его сжечь. За это директор предприятия может сесть в тюрьму на 3 года.

Об этом в пятницу, 7 августа, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации таких отходов в специально отведенных для этого местах путем сжигания, вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области. Среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений г. Киева, в том числе из инфекционных отделений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранителям удалось задокументировать факт вывоза медицинских отходов грузовиком на один из таких полигонов в Киевской области. Сейчас следственные действия в уголовном производстве продолжаются. Принимаются меры по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и привлечения виновных лиц к ответственности.

Согласно ч. 1 ст. 325 ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений"), которая инкриминируется директору компании, предполагается наказание в виде штрафа от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 грн до 51 000 грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Ранее мы писали о том, как на Закарпатье, возле небольшого туристического села Квасы, окруженного горами, образовалась огромная стихийная свалка - прямо на берегу реки.

Также "Страна" рассказывала, как акция против мусора в столице превратилось в потасовку с правоохранителями. Стражи порядка не пропустили демонстрантов с пакетами, полными бытовых отходов, к зданию Рады.