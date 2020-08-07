В Польше второй день подряд устанавливается антирекорд по числу случаев коронавируса, выявленных за сутки. 7 августа Минздрав страны сообщил о 809 новых пациентах.

Об это сообщает RMF24.

Всего с начала пандемии заразились 50 324 человека, 1 787 из них умерли. За минувшие сутки зафиксировали 13 летальных случаев. С начала пандемии в Польше выздоровел 36 041 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Отметим, что за прошлые сутки большинство заражений обнаружили в Силезском воеводстве - 259, также Малопольском и Мазовецком - 144 и 104 соответственно.

Отметим, что прошлый антирекорд по новым случаям коронавируса был установлен 6 августа: тогда сообщалось о 726 пациентах.

А до этого максимальной цифрой было 680 новых случаев - во вторник, 4 августа.

Напомним, в Украине третий день подряд - антирекорд по числу новых случаев Covid-19: 7 августа сообщалось о 1 453 новых зараженных.