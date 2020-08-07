В Польше второй день подряд фиксируют антирекорд по новым случаям коронавируса
В Польше второй день подряд устанавливается антирекорд по числу случаев коронавируса, выявленных за сутки. 7 августа Минздрав страны сообщил о 809 новых пациентах.
Об это сообщает RMF24.
Всего с начала пандемии заразились 50 324 человека, 1 787 из них умерли. За минувшие сутки зафиксировали 13 летальных случаев. С начала пандемии в Польше выздоровел 36 041 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Отметим, что за прошлые сутки большинство заражений обнаружили в Силезском воеводстве - 259, также Малопольском и Мазовецком - 144 и 104 соответственно.
Отметим, что прошлый антирекорд по новым случаям коронавируса был установлен 6 августа: тогда сообщалось о 726 пациентах.
А до этого максимальной цифрой было 680 новых случаев - во вторник, 4 августа.
Напомним, в Украине третий день подряд - антирекорд по числу новых случаев Covid-19: 7 августа сообщалось о 1 453 новых зараженных.