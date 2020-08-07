Сенаторы США пригрозили руководителям немецкого порта Mukran неизбежными санкциями за поддержку строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом на своей странице в соцсети сообщает "Нафтогаз Украины".

Уточняется, что сенаторы написали письмо, к котором сообщают о "чувствительных последствиях" в случае продолжения поддержки этого проекта в любой форме.

"Обеспечение, которое вы предоставляете "Фортуне" или "Академику Черскому"однозначно подпадает под санкции с того момента, как любое из этих судов погрузит трубу в воду для строительства трубопровода "Северный поток-2" или начнет любую другую трубоукладывающую операцию в рамках этого проекта. Кроме того, на вас будут наложены санкции за любую деятельность, связанную с товарами, услугами или поддержкой, которые будут предоставляться трубопроводу ", - цитируют в посте текст письма.

Также сообщается, что в порту Мукран складированы трубы, которые используются для сооружения газопровода.

"Мы благодарим сенаторов за последовательную и принципиальную позицию", - заявили в "Нафтогазе".

Напомним, 23 июля Сенат США поддержал проект оборонного бюджета, предусматривающий ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".

В то же время в Кремле считают, что несмотря на новые санкции США, способ достроить "Северный поток-2" удастся найти.