Харьков вернулся из "красной" в "зеленую" зону коронавирусного карантина всего за несколько часов. В Минздраве отметили, что точную информацию о строгости ограничений, которые могут грозить областному центру, можно узнать после 17:00, когда запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом в пятницу, 7 августа информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Так, сегодня днем Минздрав обновил данные о распространении коронавируса в регионах Украины и согласно им, Харьков вошел в "красную" зону, а Луцк и Тернополь ее покинули.

Карта карантинных зон Украины по состоянию на 12:40 7 августа. Скриншот: Минздрав

Однако, спустя несколько часов Луцк и Тернополь снова стали отображаться на карте в качестве "красных зон", а Харьков определили в "зеленую". Является ли это результатом "адаптации" решения Минздрава, либо такие данные на карте можно объяснить техническим сбоем - пока неизвестно.

Карта карантинных зон Украины по состоянию на 15:40 7 августа. Скриншот: Минздрав

Тем не менее, в Минздраве подчеркнули, что официальные данные об определении регионов в "зоны" в зависимости от ситуации с коронавирусом станут известны по результатам еженедельного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Официальные данные по определению уровня эпидемической безопасности распространение Covid-19 утверждаются только по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Внимание! Любые данные опубликованы средствами массовой информации к заседанию комиссии ТЭБ и ЧС не являются официальными. Заседание комиссии состоится сегодня в 17:00. Брифинг по итогам - в 17:45", - говорится в сообщении.

Напомним, в "красной зоне" должны действовать самые строгие карантинные ограничения. Среди них прекращение работы общественного транспорта, заведений общепита и учебных учреждений. Однако когда сегодня утром стало известно, что Минздрав определил Харьков в "красную зону", мэр города Геннадий Кернес пообещал не останавливать городской транспорт.

Ранее мы писали, что 7 августа третий день подряд в Украине устанавливается антирекорд по новым случаям коронавируса: за сутки - 1 453 новых зараженных Covid-19.