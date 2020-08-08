Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что темой использования Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата занимается правительство.

Об этом говорится в ответе президента на петицию Родиона Абрамовича от 6 августа.

"Кабинет министров конституционно признан тем органом, на который возложено осуществление управления объектами государственной собственности в соответствии с законом (пункт 5 статьи 116).

Распоряжением Кабинета министров от 11 июля 2013 № 519-р здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве согласно определенному перечню передано в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви (МП)", - говорится в документе.

Автор и подписанты призывали Зеленского оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской православной церкви Московского патриархата и отклонить петицию о ее передаче Православной церкви Украины.

Как сообщалось, петиция собрала 25 тысяч 408 голосов, чего достаточно, чтобы ее рассмотрел президент.

Напомним, Киево-Печерскую лавру давно хотят отобрать у УПЦ МП. Как писала "Страна", при Порошенко Администрация президента давала указание руководству музею монастыря готовить иски о прекращении аренды святыни УПЦ.