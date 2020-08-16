В среду, 19 августа, отмечают второй августовский Спас - Яблочный. Дата праздника постоянная и совпадает с Преображением Господним. Верующие стараются посетить церковь, чтобы посвятить мед с яблоками, в этот день принято угощать друг друга выпечкой (в основном, приготовленные блюда постные из-за Успенского поста).

Значение праздников

Яблочный Спас - это первый праздник сбора урожая, когда на смену лету приходит осень. Раньше до 19 августа не ели яблоки, а нарушение запрета до Спаса считалось грехом. В праздник принято поминать усопших близких, многие посещают кладбища, оставляя на могилах яблоки.

В праздник вспоминают земную жизнь Иисуса Христа, который принес жертву, чтобы искупить грехи людей. 19 августа Спаситель поднялся со своими учениками на Фавор, чтобы вознести Богу молитвы. Неожиданно Его лицо и одежда засияли божественным светом. Рядом с Иисусом появились пророки Моисей и Илия, которые заговорили с ним о смерти и воскрешении. После этого голос велел ученикам слушаться Иисуса и исполнять его волю. Это стало откровением славы и силы Христа для его последователей, которые пообещали молчать об увиденном до тех пор, пока "Сын Человеческий не воскреснет из мертвых".

Что святят в церкви, приметы и традиции праздника

В храмах в первую очередь принято освящать яблоки и мед. Также приносят сливы, груши, персики, виноград. В корзины нередко кладут овощи, хрен, соль с хлебом и колосья пшеницы как символ щедрого урожая.

Вернувшись домой, колосья оставляют у икон, а яблоко макают в мед и едят, загадывая желание.

Кстати, Яблочный Спас еще называют Средним из-за того, что он приходится на середину Успенского поста. 19 августа разрешается съесть рыбу и выпить бокал вина, однако запрет на мясо-молочные продукты сохраняется.

Праздник отмечали скромно, молодежь собиралась в поле провожать закат. Девушки пели песни. Во всем старались соблюдать меру.

Если на Спас не было дождя, ожидали бархатный и засушливый осенний сезон. Если в праздник шел дождь - ждали щедрый грибной сезон. А слепящее солнце днем сулило холодную зиму.