Комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах решила внедрить "Укрзализныця", после жестокого избиения тележурналистки Анастасии Луговой в ночь на 1 августа в поезде "Мариуполь - Киев". Ою этом сообщается на сайте ведомства.

"Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирования так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах", - сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

По его словам, программа будет представлена на следующей неделе.

"Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, который в итоге значительно повысит уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - добавил глава Укрзализныци.

Фото: uz.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в поезде "Ровно - Николаев" пьяный дебошир разбил стекло и бросался с ножом на полицию.

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