Иностранцы, в том числе и украинцы, которые из-за пандемии коронавируса не смогли покинуть Румынию, но у которых закончился срок действия визы, могут находиться в стране до среды, 12 августа.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии.

"Уважаемые граждане Украины. Обращаем ваше внимание, что срок, в течение которого сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии Covid-19, и когда не будут применяться санкции или ограничительные меры, - до 12 августа 2020 года", - сказано в сообщении.

Согласно распоряжению правительства, право на пребывание в стране, предоставленное въездными визами в Румынию, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения.

Также уточняется, что по возвращению на родину украинцы обязаны находиться 14 дней в изоляции.

Напомним, Румыния продлила запрет на въезд для всех иностранцев до 15 августа.

Также мы писали, что в конце июля Албания, Болгария и Румыния вновь попали в "красный" список украинского Минздрава.