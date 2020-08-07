Министр юстиции Денис Малюська, который вчера запустил распродажу украинских тюрем, рассказал о здании колонии №51 в центре Одесса, которая также будет выставлена на аукцион.

Об этом член правительства рассказал в пятницу, 7 августа, на своей странице в Facebook.

По словам Малюськи, во время бунта заключенных в этой колонии в мае 2019 года вспыхнул пожар, в результате чего здания тюрьмы пришли в непригодность.

"Но площадь объекта огромная, больше четырех гектаров, в достаточно неплохом центральном месте города Одесса. Мы этот объект также выставим на продажу. Вырученные деньги мы направим на строительство новой тюремной инфраструктуры, а другую часть мы направим в государственный бюджет для финансирования всех необходимых расходов", - сказал министр.

Колония расположена на Люстдорфской дороге, 9, площадь земельного участка составляет 5,983 га, площадь зданий 14 482 квадратных метров. Расстояние от объекта до центра - 4 километра, а до моря - 3,5 километра.



"Хотите такое? Копите деньги, дешево не будет", - добавил Малюська.

Также министр рассказал о том, по какому алгоритму будет происходить продажа тюрем в Украине:

Продажа замороженных тюрем (которые не используются и государство теряет средства на их охрану)

Оптимизация сети существующих тюрем, освобождение, заморозка и продажа еще до десятка пока функционирующих тюрем

Выбор города, в которых следственные изоляторы будут выводиться из центральных частей города в промзону или вообще за городскую черту

Проектирование и строительство новых и современных следственных изоляторов

Продажа старых следственных изоляторов в центральных частях городов и переезд в новые СИЗО

Строительство/реконструкция учреждений исполнения наказаний

Напомним, вчера Малюська рассказал о продаже "Ирпенского исправительного центра" (№132), который расположен в центре пгт. Коцюбинское, в 14 км от Киева.

Стоит отметить, что в начале лета Малюська приказал перевести заключенных из СИЗО в тюрьмы, чтобы освободить камеры.