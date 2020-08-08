Адвокат телеведущей "Интера" Анастасии Луговой, Евгений Пронин, предполагает, что по делу о нападении ответчиками в суде могут быть и представители железнодорожной компании "Укрзализныця". Об этом адвокат заявил в интервью "Стране".

По словам Пронина, у стороны обвинения "пока непонятные взаимоотношения с этой компанией". А полноценной коммуникации с потерпевшей в "Укрзализныце" не ведут.

"Для начала мы хотим вступить в переговоры с "Укрзализныцей". Понятно, что у нас к ним есть претензии, и они это понимают. Мне кажется, они сами еще не определились, как ответить на эти претензии. Они не входили в контакт с нами и не пытались уладить конфликт. Хотя все-таки это крупная государственная структура, и мы им не враги", - заявил адвокат Анастасии Луговой.

Претензия к "Укрзализныце" заключается в том, что пассажир, который напал на телеведущую, ехал "зайцем", и вошел в поезд на технической станции.

"Как минимум, она (проводница - Ред.) не должна была впустить пассажира в поезд на технической станции, еще и без билета. Тот, кто напал на Анастасию, ехал "зайцем". Поезд из Днепра в Киев едет без остановок, но по пути есть технические станции. Это как в Киевском метрополитене есть станции "Теличка" или "Львівська брама", где поезд могут остановить, чтобы что-то проверить. Иногда ж/д поезда останавливаются – мы помним с детства в поездах эти простукивания колес, перекур экипажа поезда. По нашим данным, нападавший попал на поезд как раз во время остановки на технической станции "Пятихатки-Стыковая", - рассказал Евгений Пронин "Стране".

Он добавил, что пока неизвестно, пустила ли проводница нападавшего в поезд за вознаграждение. Следственные действия с проводниками еще не проводились.

"В любом случае мы будем инициировать внутреннее служебное расследование в "Укрзализныце", будем следить за его ходом и результатами", - уточнил Евгений Пронин.

Полный текст интервью с адвокатом Анастасии Луговой можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" рассказывала, как в поезде "Мариуполь-Киев" избили и пытались изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую на глазах у ее сына.

Также мы писали о том, что мужчину, который напал на телеведущую, арестовали на два месяца без залога.