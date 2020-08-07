В пятницу, 7 августа, в Офис генпрокурора Украины пришла женщина, которая скандалит и угрожает себя поджечь.

Соответствующее видео оказалось в распоряжении "Страны".

На записи видно, как женщина в приемной Офиса генпрокурора разговаривает с сотрудником, который говорит, что в случае, если женщина сломает стол, они вызовут полицию.

"Вызывайте. Я уже ни тюрьмы, ни смерти не боюсь. У меня за 11 год ничего внутри нет", - говорит женщина.

Очевидцы инцидента рассказали "Стране", что неизвестная женщина с самого утра кричит и ругается в приёмной Офиса генерального прокурора.

"Угрожает поджечь себя. К ней выходят один за одним и пытаются ее успокоить", - сообщил источник.

Напомним, в конце февраля под Офисом президента Украины неизвестный мужчина облил себя бензином и поджег. В результате он получил сильный ожог.

Также мы рассказывали, как в прошлом году киевлянин устроил самосожжение в зале игровых автоматов на Дарнице.