"Я уже ни тюрьмы, ни смерти не боюсь". В Киеве в Офисе генпрокурора женщина угрожает самосожжением. Видео
В пятницу, 7 августа, в Офис генпрокурора Украины пришла женщина, которая скандалит и угрожает себя поджечь.
Соответствующее видео оказалось в распоряжении "Страны".
На записи видно, как женщина в приемной Офиса генпрокурора разговаривает с сотрудником, который говорит, что в случае, если женщина сломает стол, они вызовут полицию.
"Вызывайте. Я уже ни тюрьмы, ни смерти не боюсь. У меня за 11 год ничего внутри нет", - говорит женщина.
Очевидцы инцидента рассказали "Стране", что неизвестная женщина с самого утра кричит и ругается в приёмной Офиса генерального прокурора.
"Угрожает поджечь себя. К ней выходят один за одним и пытаются ее успокоить", - сообщил источник.
Напомним, в конце февраля под Офисом президента Украины неизвестный мужчина облил себя бензином и поджег. В результате он получил сильный ожог.
Также мы рассказывали, как в прошлом году киевлянин устроил самосожжение в зале игровых автоматов на Дарнице.