В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят выборы президента. Главная интрига - останется ли на своем посту бессменный лидер Александр Лукашенко в условиях, когда у него нет явной поддержки России, а внутри страны назревает прозападный майдан.

Отношения с Россией омрачились историей с захватом белорусами 33-х россиян, которые якобы собирались устраивать провокации на местном майдане. Хотя доказательств этому Минск не привел. А, как позже заявили в Беларуси, информацию о "российских боевиках", предоставляли, в частности, спецслужбы Украины.

В Беларуси президент избирается сроком на 5 лет и вступает в должность после принесения присяги. На выборах-2020 пятеро кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Светлана Тихановская. Наиболее вероятной конкуренткой Лукашенко называют Тихановскую. Ее сторонники провели ряд митингов перед выборами.

Избирательные участки сегодня открыты с 08:00 до 20:00 (в Минске время совпадает с Киевом).

Результаты ЦИК должна обнародовать не позже 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, должен пройти не позже 23 августа.

Накануне выборов Дмитрий Гордон обнародовал интервью с Александром Лукашенко. В нем президент Беларуси заявил, что не верит, что Россия хочет его сместить.

Также Минск усилил меры на границе, в том числе и с Украиной: вчера на кордоне разворачивали почти всех парней и мужчин, не впустили в Беларусь и нашего корреспондента Влада Бовтрука. А в самой столице Беларуси вчера шли задержания оппозиционеров, которые устроили очередные акции протеста.

"Страна" ведет хронику выборов. Материал обновляется.

11:26 Главный конкурент Лукашенко Тихановская заявила, что семеро ее соратников со вчерашнего дня задержаны не выходят на связь.

11:15 Лукашенко проголосовал на выборах в Беларуси. Он спросил члена участковой комиссии, его ли фото в паспорте.

10:55 Вот такие машины охраняют порядок на въезде в Минск.

Фото портала tut.by

10:43 Очередь из желающих проголосовать к посольству Беларуси в России.

10:36 Оппозиционные телеграм-каналы публикуют памятки для протестующих - как действовать в разных ситуациях. В основном связанным с силовыми акциями - что очень показательно.

В методичках советуют, как одеваться на митинги - обязательно брать маску или респиратор, чтобы уберечься от слезоточивого газа.

Также рассказывают, как правильно становиться в "сцепку" - чтобы правоохранителям было сложнее размежевать активистов. Милицию называют "карателями".

Одновременно учат, как защититься от слезоточивого газа. В частности, бросать гранаты с газом назад в сторону "карателей".

Тем, у кого есть авто, предлагают блокировать дороги и вести разведку за передвижениями правоохранителей, о чем сообщать организаторам протеста.

Рекомендуют приложения для связи, которые работают без сотовой сети и мобильного интернета.

10:22 Главный редактор "Страны" Игорь Гужва анализирует ситуацию с выборами в Беларуси.

"Сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Проходят в очень напряженной обстановке. Оппозиция готовит акции протеста, Лукашенко заявляет об угрозе дестабилизации. Плюс скандал с задержанием "наемников ЧВК", сложные отношения с Россией.

Бацька пытается маневрировать. В своих речах он провозглашает курс на "многовекторность" и на "китайский путь" для Беларуси. Россию он называет союзником, Путина "старшим братом", но при этом говорит, что суверенитетом ни с кем делится не будет.

Проблема Лукашенко в том, что ресурсной базы для проведения суверенной многовекторной политики у него нет. Прежняя схема "держим экономику за счет преференций России, но при этом развиваем как хотим отношения с Западом" уже не работает. В том числе и потому, что Россия все меньше готова идти по этой схеме. А Запад хоть временами и пытается заигрывать с Бацькой в пику Путину, но стратегически нацелен на его смещение и замену на того, для которого "старшие братья" будут находиться на западе, а не на востоке.

Поэтому смена курса Беларуси неизбежна. Вопрос лишь в том, в каком направлении она будет. Либо через более глубокую интеграцию с Россией. Либо по "украинскому пути" - через переориентацию на Запад.

Нынешние выборы могут ускорить развязку.

Мало кто сомневается, что победителем на них объявят Лукашенко.

Но тут важно, что будет дальше. Если начнутся массовые акции протеста и они будут жестко подавлены, то это обнулит для Бацьки западные вектор. ЕС введет санкции и Лукашенко будет вынужден, как ему бы это не хотелось, идти на договоренности с Москвой.

Поэтому Бацька и пытается изначально представить оппозицию как "проект Кремля", хотя и его соперница на выборах Светлана Тихановская, и большинство оппозиционных активистов отнюдь не пророссийски настроенные, а ровно наоборот.

Лоббисты Лукашенко сейчас активно убеждают ЕС и американцев, что воду в Минске мутит Россия и введение санкций будет на руку Кремлю. Для пущей убедительности была использована и история с ЧВК.

Но подействуют ли эти аргументы? Ответ во-многом зависит от того, что будет происходить на улицах Минска после выборов. Если протесты будут действительно массовые и на Западе увидят перспективу свержения Лукашенко, то, безусловно ЕС и США их поддержат, а в случае разгона будут введены максимально жесткие санкции.

Если же на протесты быстро пойдут на спад и обойдется без эксцессов, то на некоторое время Бацька еще удержит свой курс. Но это будет для него лишь временная передышка перед тем как сделать окончательный выбор".

09:57 СМИ, поддерживающие оппозицию, пишут о проблемах с интернетом в Беларуси. Все очень медленно грузится без VPN - очень сложно отправлять фото и видео. А у провайдера А1 в Минске вообще все отключилось.

09:28 Как мы уже рассказывали ниже - белорусы, которые оппонируют Лукашенко, собираются прийти на выборы ближе к вечеру, чтобы зайти на участки и контролировать подсчет голосов.

Однако еще вчера в ЦИК заявили, что если к вечеру начнется наплыв избирателей, на участках установят пропускной режим - чтобы не создавать столпотворения. И многие могут не проголосовать.

09:19 Белорусские оппозиционеры также готовят планы на случай отключения интернета. В этом случае они призывают слать новости по смс на определенные номера. А оттуда уже они будут публиковаться в подконтрольных оппозиции телеграм-каналах.

09:13 Выборы комментируют и в Украине.

"Надеюсь, белорусы сделают правильный выбор и в учебниках истории белорусских школ никогда не появится информация, что Хатынь и её жителей сжигали переодетые НКВД-шники исключительно по личному указанию Сталина", - пишет одесский блогер Роман Романов.

9:09 Белорусская оппозиция публикует памятку, что брать с собой на митинги.

09:00 В Беларуси уже 40% избирателей проголосовали досрочно. Например, вся Гомельская область. Однако промежуточные результаты выборов пока неизвестны.

08:50 Молодежь в основном приходит на участки без масок. Люди постарше - в масках.

08:30 Люди уже голосуют.

Фото Белта

08:00 В Беларуси открылись избирательные участки. Однако, по словам горожан, активно пойдут голосовать вечером, чтобы остаться и контролировать подсчет голосов.

Интернет и связь пока работают. Хотя ранее ходили слухи об их отключении.

На фото кто-то написал желтой краской 3%. Именно так в Белорусии называют президента Лукашенко его оппоненты.

"Саша 3%. Коммунальщики уже устали зарисовывать это по всему городу", - рассказала "Стране" минчанка.

А сторонники Александра Григорьевича добавляют к цифре 3% число 6 - и получается 63%.

07:00 Из-за эпидемиологической ситуации число наблюдателей на участках для голосования уменьшат.