9 августа в Беларуси проходят выборы президента. Фото Белорусского телеграфного агентства
9 августа в Беларуси проходят выборы президента. Фото Белорусского телеграфного агентства

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят выборы президента. Главная интрига - останется ли на своем посту бессменный лидер Александр Лукашенко в условиях, когда у него нет явной поддержки России, а внутри страны назревает прозападный майдан. 

Отношения с Россией омрачились историей с захватом белорусами 33-х россиян, которые якобы собирались устраивать провокации на местном майдане. Хотя доказательств этому Минск не привел. А, как позже заявили в Беларуси, информацию о "российских боевиках", предоставляли, в частности, спецслужбы Украины

В Беларуси президент избирается сроком на 5 лет и вступает в должность после принесения присяги. На выборах-2020 пятеро кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Светлана Тихановская. Наиболее вероятной конкуренткой Лукашенко называют Тихановскую. Ее сторонники провели ряд митингов перед выборами.

Избирательные участки сегодня открыты с 08:00 до 20:00 (в Минске время совпадает с Киевом). 

Результаты ЦИК должна обнародовать не позже 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, должен пройти не позже 23 августа.

Накануне выборов Дмитрий Гордон обнародовал интервью с Александром Лукашенко. В нем президент Беларуси заявил, что не верит, что Россия хочет его сместить.

Также Минск усилил меры на границе, в том числе и с Украиной: вчера на кордоне разворачивали почти всех парней и мужчин, не впустили в Беларусь и нашего корреспондента Влада Бовтрука. А в самой столице Беларуси вчера шли задержания оппозиционеров, которые устроили очередные акции протеста. 

"Страна" ведет хронику выборов. Материал обновляется.

11:26  Главный конкурент Лукашенко Тихановская заявила, что семеро ее соратников со вчерашнего дня задержаны не выходят на связь.

11:15  Лукашенко проголосовал на выборах в Беларуси. Он спросил члена участковой комиссии, его ли фото в паспорте. 

Лукашенко голосует в Беларуси

10:55  Вот такие машины охраняют порядок на въезде в Минск. 

бронетехника на въезде в Минск

Фото портала tut.by

10:43  Очередь из желающих проголосовать к посольству Беларуси в России.

10:36  Оппозиционные телеграм-каналы публикуют памятки для протестующих - как действовать в разных ситуациях. В основном связанным с силовыми акциями - что очень показательно. 

В методичках советуют, как одеваться на митинги - обязательно брать маску или респиратор, чтобы уберечься от слезоточивого газа. 

Также рассказывают, как правильно становиться в "сцепку" - чтобы правоохранителям было сложнее размежевать активистов. Милицию называют "карателями". 

Одновременно учат, как защититься от слезоточивого газа. В частности, бросать гранаты с газом назад в сторону "карателей". 

Тем, у кого есть авто, предлагают блокировать дороги и вести разведку за передвижениями правоохранителей, о чем сообщать организаторам протеста. 

Рекомендуют приложения для связи, которые работают без сотовой сети и мобильного интернета. 

10:22  Главный редактор "Страны" Игорь Гужва анализирует ситуацию с выборами в Беларуси.

"Сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Проходят в очень напряженной обстановке. Оппозиция готовит акции протеста, Лукашенко заявляет об угрозе дестабилизации. Плюс скандал с задержанием "наемников ЧВК", сложные отношения с Россией.

Бацька пытается маневрировать. В своих речах он провозглашает курс на "многовекторность" и на "китайский путь" для Беларуси. Россию он называет союзником, Путина "старшим братом", но при этом говорит, что суверенитетом ни с кем делится не будет.

Проблема Лукашенко в том, что ресурсной базы для проведения суверенной многовекторной политики у него нет. Прежняя схема "держим экономику за счет преференций России, но при этом развиваем как хотим отношения с Западом" уже не работает. В том числе и потому, что Россия все меньше готова идти по этой схеме. А Запад хоть временами и пытается заигрывать с Бацькой в пику Путину, но стратегически нацелен на его смещение и замену на того, для которого "старшие братья" будут находиться на западе, а не на востоке.

Поэтому смена курса Беларуси неизбежна. Вопрос лишь в том, в каком направлении она будет. Либо через более глубокую интеграцию с Россией. Либо по "украинскому пути" - через переориентацию на Запад.

Нынешние выборы могут ускорить развязку.

Мало кто сомневается, что победителем на них объявят Лукашенко.

Но тут важно, что будет дальше. Если начнутся массовые акции протеста и они будут жестко подавлены, то это обнулит для Бацьки западные вектор. ЕС введет санкции и Лукашенко будет вынужден, как ему бы это не хотелось, идти на договоренности с Москвой.

Поэтому Бацька и пытается изначально представить оппозицию как "проект Кремля", хотя и его соперница на выборах Светлана Тихановская, и большинство оппозиционных активистов отнюдь не пророссийски настроенные, а ровно наоборот.

Лоббисты Лукашенко сейчас активно убеждают ЕС и американцев, что воду в Минске мутит Россия и введение санкций будет на руку Кремлю. Для пущей убедительности была использована и история с ЧВК.

Но подействуют ли эти аргументы? Ответ во-многом зависит от того, что будет происходить на улицах Минска после выборов. Если протесты будут действительно массовые и на Западе увидят перспективу свержения Лукашенко, то, безусловно ЕС и США их поддержат, а в случае разгона будут введены максимально жесткие санкции.

Если же на протесты быстро пойдут на спад и обойдется без эксцессов, то на некоторое время Бацька еще удержит свой курс. Но это будет для него лишь временная передышка перед тем как сделать окончательный выбор". 

Игорь Гужва скриншот

Игорь Гужва скриншот

09:57  СМИ, поддерживающие оппозицию, пишут о проблемах с интернетом в Беларуси. Все очень медленно грузится без VPN - очень сложно отправлять фото и видео. А у провайдера А1 в Минске вообще все отключилось. 

смс

09:28  Как мы уже рассказывали ниже - белорусы, которые оппонируют Лукашенко, собираются прийти на выборы ближе к вечеру, чтобы зайти на участки и контролировать подсчет голосов.

Однако еще вчера в ЦИК заявили, что если к вечеру начнется наплыв избирателей, на участках установят пропускной режим - чтобы не создавать столпотворения. И многие могут не проголосовать. 

09:19  Белорусские оппозиционеры также готовят планы на случай отключения интернета. В этом случае они призывают слать новости по смс на определенные номера. А оттуда уже они будут публиковаться в подконтрольных оппозиции телеграм-каналах. 

09:13  Выборы комментируют и в Украине.

"Надеюсь, белорусы сделают правильный выбор и в учебниках истории белорусских школ никогда не появится информация, что Хатынь и её жителей сжигали переодетые НКВД-шники исключительно по личному указанию Сталина", - пишет одесский блогер Роман Романов.

Романов Роман

9:09  Белорусская оппозиция публикует памятку, что брать с собой на митинги. 

памятка для белорусов

09:00  В Беларуси уже 40% избирателей проголосовали досрочно. Например, вся Гомельская область. Однако промежуточные результаты выборов пока неизвестны. 

08:50  Молодежь в основном приходит на участки без масок. Люди постарше - в масках.

08:30 Люди уже голосуют. 

Выборы в Беларуси

Выборы в Беларуси

Фото Белта

08:00  В Беларуси открылись избирательные участки. Однако, по словам горожан, активно пойдут голосовать вечером, чтобы остаться и контролировать подсчет голосов.

Интернет и связь пока работают. Хотя ранее ходили слухи об их отключении. 

На фото кто-то написал желтой краской 3%. Именно так в Белорусии называют президента Лукашенко его оппоненты.

"Саша 3%. Коммунальщики уже устали зарисовывать это по всему городу", - рассказала "Стране" минчанка.

А сторонники Александра Григорьевича добавляют к цифре 3% число 6 - и получается 63%. 

выборы в беларуси

07:00 Из-за эпидемиологической ситуации число наблюдателей на участках для голосования уменьшат. 

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