После того, как стало известно, что в Николаеве хранится больше арестованной селитры, чем взорвалось в Бейруте, появилась информация о наличии такого химического вещества и в Одесской области. В порту "Южный" хранится 9,6 тысяч тонн селитры. Однако в администрации заявили, что она сохраняется по правилам и опасаться не стоит.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов, в пятницу, 7 августа.

"Всего в порту Южный, согласно всем нормам и стандартам, сохраняется аммиачная селитра объемом 9600 тонн на причалах № 1,2 порта. Аммиачная селитра является фасованной в биг-бегах. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических требований", - говорится в сообщении.

По их данным, перегрузка такого груза осуществляется в соответствии с общемировыми международными морскими правилами перевозки опасных грузов. В порту также добавили, что опасность представляет перегрузку аммиачной селитры навалом, однако такой способ перевалки в "Южном" никогда не применялся.

Напомним, на днях в порту ливанской столицы Бейрут прогремел разрушительный взрыв, который повредил многие здания, а значительная часть порта уничтожилась. По предварительным данным, трагедия случилась из-за взрыва около 2 750 тонн этого вещества - в 3,5 раза меньше, чем в "Южном".

После этого мы писали, что в Николаевском морском порту сообщили о наличии более 3,2 тыс. тонн аммиачной селитры, однако администрация порта это опровергла.