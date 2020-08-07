Мэр Харькова Геннадий Кернес, несмотря на попадание Харькова в "красную" карантинную зону, не планирует принимать решений относительно остановки в городе метро и другого общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - сказал Кернес.

Отметим, что Харьков вошел в "красную" зону 7 августа. В ней должны действовать самые строгие ограничения: запрет на работу заведений общепита, учебных учреждений и общественного транспорта. Решение об ужесточении карантина должна принять местная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Напомним, что соответствующие правила начали действовать в Украине с 1 августа. В целом страну делят на четыре карантинные зоны: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" - в зависимости от степени распространенности в регионах коронавируса.

Также мы писали, что мэр столицы Кличко 7 августа пригрозил Киеву возвращением строгого карантина.