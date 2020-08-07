Известная украинская телеведущая, супруга главы политсовета "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко поблагодарила президента США Дональда Трампа и его жену Меланию за пожелания, оставленные ими в книге Трампа "Искусство заключать сделки".

Слова благодарности телеведущая опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте.

Как видно на фото, Дональд и Мелания Трамп оставили свои подписи на одной из страниц книги, а также надпись "Виктору и Оксане с наилучшими пожеланиями".

"Дорогие мистер и миссис Трамп! Разрешите выразить вам искреннюю благодарность за пожелания! Быть Великими – не всегда означает быть оценёнными по достоинству современниками. Иногда только история расставляет всех по своим заслуженным местам. Семье Трамп это известно, как никому другому. Пусть Господь укрепляет вас сохранять Америку великой! Мы надеемся, что вам удастся, преодолев все трудности, продолжить выполнение своей исторической миссии", - написала Марченко.

Напомним, ранее Оксана Марченко рассказала о кумовстве с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщив, что именно она была инициатором того, чтобы их дочь Дарью крестил российский лидер.

Также Марченко рассказывала, как Зеленский с Кварталом приезжали к ней домой .