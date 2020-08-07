Во Владивостоке 18-летний мошенник обокрал 16-летнюю школьницу на 93 тысячи рублей, которая согласилась воспользоваться его "услугами" по "продаже души дьяволу". Теперь "магу" грозит 5 лет тюрьмы.

Об этом в пятницу, 7 августа, информирует РИА Новости.

Сообщается, что полицейские открыли дело после обращения матери школьницы. Выяснилось, что девушка встретила парня, с которым она училась в одной школе. Он рассказал ей о своем увлечении магией и предложил ей "продать душу дьяволу". Он заставил потерпевшую поверить в то, что благодаря этой сделке она сможет загадать три желания.

Мошенник оценил свои услуги в 6 тысяч рублей (2250 грн по курсу), из которых тысяча была платой за проведение ритуала, а остальные пять - за реквизит для обряда. При этом процесс "продажи души" происходил дистанционно, без участия девушки.

Кроме того, злоумышленник заставил школьницу расстаться с драгоценностями, так как по его словам, продавшие душу люди не могут их носить. "Маг" предложил сдать золото в ломбард, и вырученные деньги также отдать ему в счет оплаты за ритуал.

После этого мошенник продолжил общаться с девушкой. Он рассказывал ей, что связан с криминальным миром, поэтому всю совместную переписку она должна удалять. Через некоторой время, когда у девушки возникла ссора с родителями, "маг" склонил ее отдать ему телефон и ноутбук, сказав, что это необходимо для безопасности, чтобы их не поместили в психиатрическую больницу. Злоумышленник сообщил потерпевшей, что якобы сжег вещи, после чего их общение закончилось.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 18-летний местный житель, он дал признательные показания. Общий ущерб, причиненный девушке, составил 93 тысячи рублей (35 000 грн по курсу). Возбуждено уголовное дело по статьеВозбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину"). Согласно санкции статьи, парень может сесть в тюрьму на 5 лет.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители задержали двух иногородних мошенниц, которые под предлогом бесплатного лечебного массажа проникли в квартиру к 73-летней пенсионерке и обокрали ее.

Ранее мы писали, что в Мариуполе Донецкой области 24-летний житель организовал мошеннический call-центр, с помощью которого он выманивал деньги у доверчивых украинцев круглые сутки.