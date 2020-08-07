Сегодня Украина близка к договоренности о новых участках разведения войск на Донбассе. Их может быть от трех до пяти.

Об этом со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака пишет Reuters.

"Сегодня мы очень близки к тому, чтобы договориться о трех, а может, и пяти новых участках (для разведения войск - Ред.)", - сказал Ермак.

Напомним, с 27 июля вступило в силу новое соглашение о перемирии на Донбассе. Впервые оно подкреплено беспрецедентными запретами и мерами контроля. "Страна" разбиралась, как реально выполняется перемирие и сколько оно продержится без политических шагов.

Также сообщалось, что в марте в Донецке заявили, что Киев отказался согласовать два новых участка разведения сил на Донбассе.