Ермак анонсировал договоренности о новых участках разведения сил на Донбассе
Сегодня Украина близка к договоренности о новых участках разведения войск на Донбассе. Их может быть от трех до пяти.
Об этом со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака пишет Reuters.
"Сегодня мы очень близки к тому, чтобы договориться о трех, а может, и пяти новых участках (для разведения войск - Ред.)", - сказал Ермак.
Напомним, с 27 июля вступило в силу новое соглашение о перемирии на Донбассе. Впервые оно подкреплено беспрецедентными запретами и мерами контроля. "Страна" разбиралась, как реально выполняется перемирие и сколько оно продержится без политических шагов.
Также сообщалось, что в марте в Донецке заявили, что Киев отказался согласовать два новых участка разведения сил на Донбассе.
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