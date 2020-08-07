Президенту Беларуси Александру Лукашенко позвонил глава России Владимир Путин. Об этом сообщили пресс-службы лидеров обеих стран.

В Кремле сообщили, что в разговоре обсуждались вопросы развития братских российско-беларуских отношений.

"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

А относительно выборов в Беларуси российская сторона надеется, что они пройдут в спокойной и стабильной обстановке.

В свою очередь пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Владимир Путин и Александр Лукашенко подчеркнули стремление самым серьезным образом разобраться в ситуации с задержанными россиянами.

Лукашенко и Путин договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности, добавляет беларуская пресс-служба.

Не исключено, что Владимир Путин решил поговорить с беларуским коллегой после вчерашнего интервью, которое Александр Лукашенко дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Напомним, что во время беседы Лукашенко назвал Путина старшим братом, который должен помогать, а подставлять подножку. Также глава Беларуси заявил, что они с Путиным - настоящие мужики.

Стоит отметить, что интервью вышло в эфир и разошлось на цитаты в канун выборов президента Беларуси, которые запланированы на воскресенье, 9 августа.

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