24-летний Александр Зинченко, футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" женился на своей девушке Владе Седан. Спортсмен и телеведущая связали себя узами брака еще весной в Великобритании. Об этом новоиспеченная жена сообщила в своем фотоблоге Instagram (269 000 подписчиков).

"12 марта. Лондон. Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Никогда не могла подумать, что именно там выйду замуж. Друзья, вот вы и узнали первый секрет в нашей личной жизни. Всем спасибо за ваши положительные отзывы и комментарии, мне очень приятно! Далее обещаю много интересного и эксклюзивного контента", - написала Влада.

Зинченко и Седан, фото: instagram.com

Регистрация брака проходила без гостей в "скромной обстановке" – влюбленные обменялись кольцами и получили свидетельство о регистрации брака.

Чуть позже девушка призналась, что ребята планировали совершенно другую дату, но карантин и тут внес свои коррективы. Настоящая свадьба состоится 24 августа в Киеве.

Как пишет Telegram-канал о свадьбах Wedding Daily, cреди приглашенных гостей будут и известные футболисты. Ведущим свадьбы четы Зинченко станет топовый свадебный ведущий Украины - Владимир Такудис, а церемонию проведет Юлия Крауз. В качестве организаторов своего праздника пара выбрала компанию DOMINO. Торжество планируется большое и пышное.

Александр и Влада, фото: instagram.com

Как мы уже писали, Александр сделал предложение Владе еще в июле прошлого года. Кстати, ранее журналистка телеканалов "Футбол 1/2/3" встречалась с Андреем Борячуком, форвардом "Шахтера", который сейчас в аренде в ФК "Мариуполь".

Напомним, что недавно состоялась свадьба вице-премьера Алексея Резникова. Пара расписалась на границе с Крымом.