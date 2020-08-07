В пятницу, 7 августа, Минздрав обновил данные о распространении коронавируса в регионах Украины. Харьков вошел в "красную" зону, а Луцк и Тернополь ее покинули.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министерством.

Так, с 7 августа Харьков - в "красной" карантинной зоне, где должны действовать самые строгие ограничения. Также в нее вошли Костопольский район Ровенской области и Кицманский район Черновицкой области.

А вот Луцк и Тернополь покинули "красную" зону и оказались в "оранжевой" и "зеленой" соответственно.

Отметим, что в "желтой" зоне ограничивают посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. В "оранжевой" к этому ограничению добавляется запрет на работу гостиниц, ресторанов - в ночное время, а также фитнес-залов и детских лагерей. Самые строгие запреты добавляются в "красной" зоне: останавливают общественный транспорт, закрывают заведения общепита и учебные учреждения.

В Украине обновили данные по карантинным зонам. Скриншот: reachinitiative.maps.arcgis.com

Напомним, что с 1 августа в Украине действуют новые карантинные правила. В соответствии с ними, страну делят на зоны: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" - в зависимости от степени распространенности в регионах коронавируса. В каждой из зон действуют ограничения разной степени строгости.

Мы писали о том, что 7 августа третий день подряд в Украине устанавливается антирекорд по новым случаям коронавируса: за сутки - 1 453 новых зараженных Covid-19.