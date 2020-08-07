Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время поездки вдоль линии разграничения в Донецкой области ночевал вместе с бойцами, общался, ел и пил с ними, чтобы понять обстановку.

Об этом этом глава страны заявил во время общения со СМИ в Марьинке, трансляция опубликована в Facebook на странице Офиса президента.

По словам Зеленского, он ночевал в доме в расположении бойцов Объединенных сил.

"Проехали более 100 километров вдоль контактной линии. Ели с ребятами, ночевали. Хочу пообщаться, понять, как все контролируется... Сегодня будем ездить до 8 или 9 вечера, потом ночью будем возвращаться в Киев. Я хочу еще приехать – думаю, еще за два раза я объеду все важные объекты. За два раза, я думаю, все 410 километров линии проедем", - рассказал он.

"Никто ничего не собирается сдавать. У нас сильная, мощная армия. Вместе поели, пообщались. Кормят наших очень мощно. Я даже удивлен, что военные в хорошей форме, я не мог съесть весь объем пищи. Это очень много: как говорится, "первое, второе и компот". Все было: и печенье, и вафли. А кто не наестся, так может ночью, в 10-11, как говорят ребята, еще и бутрик съесть...

Они удивляются, говорят: раньше так не приезжали, не ночевали. Мы второй раз приезжаем. Первый раз тоже провели два дня в Золотом, ночевали там...

Чтобы понять все, что происходит надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими, надо с людьми есть, жить, скажу откровенно – иногда выпить, чтобы совсем было все откровенно. Я, в принципе, так и делаю. Ну, и можно переночевать тоже", - сообщил президент.

Напомним, Зеленский уже второй день находится в Донецкой области, чтобы посмотреть состояние военных вдоль контактной линии.

Ранее сообщалось, что Зеленский похвалил жителей Донбасса за идеальное соблюдение масочного режима.