Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причислять к представителям "старой власти" всех, кто был на руководящих постах во времена президентства Виктора Януковича (2010-2014) несправедливо.

Об этом глава страны заявил, отвечая на вопрос журналиста в Марьинке относительно назначения заместителем главы Офиса президента экс-замначальника следственного управления МВД времен Януковича Олега Татарова, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы в целом говорили о заместителе главы Офиса, про одного человека. Что касается этого человека… Мы все жили во времена Януковича. Но некоторые люди бежали вместе с господином Януковичем. А в принципе много людей осталось нормальных, которые не предали Украину. Мне кажется, что это несправедливо: всех людей, возглавлявших ту или иную ветвь власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то, как бы сказать, из старой власти", - сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что для него все, кто занимали руководящие должности во времена президентства Петра Порошенко (2014-2019), – "тоже уже старая власть, но и там были опытные люди, и в те годы (во времена Януковича – Ред.) были опытные люди".

"Главное, чтобы человек был честным. Сейчас, мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона самое главное – то, чего не хватает многим чиновникам, депутатам многим", - добавил Зеленский.

Напомним, в среду, 5 августа Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента. По словам Татарова, он будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечение гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

Ранее Зеленский назначил главой разведки Кирилла Буданова, на которого покушались в прошлом году.