В Украине при президенте Владимире Зеленском продолжают запрещать въезд российских артистов. Между тем, еще в 2014 году он выступал против подобных санкций и предлагал из-за них требовать отставки Министерства культуры.

Соответствующий пост ровно шесть лет назад, 7 августа 2014 года, Зеленский опубликовал в Facebook.

В нем ныне президент, а тогда участник "Студии Квартал 95", выступил с резкой критикой в адрес политиков, которые запрещают въезд артистам на территорию страны.

"Кто такие политики, которые рассуждают на тему, запрещать ли въезд артистам на территорию той или иной страны? Когда они запрещают въезд продуктам питания, еще могу понять... Но когда это мы стали овощами? Я лично нашего брата артиста таковым не считаю", - писал Зеленский.

По его словам, на концерты "Океана Эльзы" в России собирались полные залы зрителей, а это - возможность промотировать Украину в РФ и рекламировать украинскую культуру. Кроме того, Зеленский уточнил, что и украинцы собираются на концертах российских артистов, например, Григория Лепса и "Машины Времени".

"Так почему же кто-то решает за нас, кого нам слушать, кому к нам приезжать, на какие концерты нам ходить? Если это произойдет и эти бестактные санкции введутся, силой, именно силой, в нашу жизнь и в нашу свободу выбора, то мы, люди, прежде всего люди, а потом уже артисты должны требовать отставки Министерства культуры, которые без культуры руководят нами и без которых, культура, ничего не потеряет. Ежели артист, является депутатом Госдумы или ВР - это другой вопрос, это уже не чистый артист, а полуполитик, к ним можно подойти с этим вопросом, но аккуратно, не сзади и на носочках, а честно и с доказательствами! И последнее: запрещая - предлагай. Ты запретил, а какую песню написал ты? Может быть стихотворение? Монолог? Танец? Кто ты? Где ты? Вспомнят тебя? В лучшем случае вспомнят и плюнут", - писал Владимир Зеленский.

Напомним, 6 августа российскую певицу Глюкозу не пустили в Украину. Ей на три года запретили въезд в страну.

Также мы писали, что после возмущений партии Порошенко СБУ закрыла въезд в Украину певцу Сюткину.