На Днепропетровщине в разгар летней жары жители четырех городов (Павлоград, Першотравенск, Терновка и Синельниково) остались без воды из-за того, что компания ДТЭК за неуплату долгов отключил от электроснабжения водоканал "Днепр - Западный Донбасс".

Об этом сообщается на сайте Днепропетровского областного совета.

Руководство облсовета обвинило в сложившейся ситуации городские водоканалы.

"Системные хищения на этих водоканалах привели к накоплению долгов и невозможности платить по счетам. Долг Павлоградского водоканала канала "Днепр - Западный Донбасс" составляет 48 млн грн, из которых 7,2 млн накоплены в этом году. Долги Першотравенска - 10,1 млн грн, Синельникова - 26,3 млн грн, Терновки - 12,5 млн грн", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что достигнута договоренность о передаче в управление Днепропетровского облсовета водоканала Синельникова.

"Поэтому путем прямых переговоров с ДТЭК в течение двух - трех дней мы решим проблему и воду в этот город подадут", - сказал глава облсовета Святослав Олейник.

Позже на сайте Днепропетровского облсовета появилась информация о том, что проведены переговоры с мэрами городов Терновки и Першотравенска и они пообещали в ближайшее время перечислить часть задолженности.

По состоянию на утро 7 августа, деньги еще не были перечислены, поэтому Терновка, Першотравенск и Синельниково по-прежнему были лишены водоснабжения, сообщили в облсовете.

При этом, по словам Олейника, в ближайшее время облсовет примет решение о выделении 3 млн гривен Синельниково для погашения долгов.

В свою очередь, в ДТЭК объясняют, что отключение от электроснабжения водоканала "Днепр - Западный Донбасс" - вынужденная мера, поскольку руководители этого предприятия более 5 месяцев нарушают график погашения задолженности и игнорируют расчеты за текущее распределение электроэнергии. Это привело к накоплению 113,600 млн грн общей задолженности.

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