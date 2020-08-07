В Украине ухудшается эпидситуация с коронавирусом. Сегодня, 7 августа, в стране был зафиксирован очередной антирекорд (причем уже третий день подряд). За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 1 453 человек.

Такая же тревожная ситуация складывается и в Киеве (здесь за сутки выявили 186 новых зараженных - Ред.). Мэр города Виталий Кличко на своем традиционном брифинге заявил сегодня, что если ситуацию не удастся взять под контроль, то в городе придется вернуть строгие карантинные ограничения.

"Новости у нас, к сожалению неутешительные. Если у нас будет резкий всплеск заболевания, то не будет другого выхода, как вернуться к строгим ограничениям. Чтобы не допустить коллапса медицины и высокой смертности среди больных. Помните об этом. И защитную маску носят не в кармане, а на лице! Надевайте маску в публичных местах, в транспорте. Соблюдайте так же социальную дистанцию", - призвал киевлян Виталий Кличко.

Видео: Київська міська державна адміністрація

Ранее "Страна" сообщала, что в цеху-пекарне "Киевхлеба" коронавирусом заразилась почти половина его работников.