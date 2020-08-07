Олигарх Игорь Коломойский отрицает обвинения в отмывании денег "Приватбанка", которые ему предъявляет американский Минюст.

Об этом он рассказал в комментарии изданию "LB.ua".

"Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по договору с компанией "Евраз" и из доходов других бизнесов, которые хранились в "Приватбанк", - заявил Коломойский.

При этом остальные обвинения Минюста США он категорически отрицает.

Как известно, незадолго до кризиса 2008 года "Приват" продал большую часть металлургических активов группе "Евраз" Романа Абрамовича. Базовым для группы Игоря Коломойского остался ферросплавный бизнес.

Как пишет издание, экс-генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил факт сотрудничества с Федеральным бюро расследований США.

"Но предмет и содержание встреч раскрыть не могу", - сказал он.

Напомним, вчера 6 августа США обвинили Коломойского в хищении миллиардов долларов из "Приватбанка", а также использования огромного количества компаний для отмывания этих денег в Штатах и по всему миру. В Минюсте США требуют конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у "Приватбанка" средства.

США направили на рассмотрение суда две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные средства "Приватбанка" в Украине. Речь идет об офисном здании PNC Plaza в Луисвилле и бывшей штаб-квартире компании CompuCom в Далласе. Рыночная стоимость двух объектов составляет 70 миллионов долларов.

В мае 2019 года "Приватбанк" подал иск против Коломойского и Боголюбова в суд США. Основанием для иска в американский суд стал ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и, как считает "Приватбанк", были организованы Коломойским и Боголюбовым с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных "Приватбанком" в период, когда он принадлежал ответчикам.

В мае 2020-го в Огайо, где расследуются возможные финансовые преступления Коломойского, созвали большое жюри присяжных. Большое жюри расследует обвинения в отмывании денег, выведенных из "Приватбанка" перед национализацией. Якобы деньги собирали в Украине как депозиты населения, а в США на них скупали активы.

Представители ФБР неоднократно приезжали в Украину. По делу против Коломойского они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями Национального антикоррупционного бюро.

Во вторник, 4 августа, ФБР провело серию обысков в офисах Кливлендской компании недвижимости, которую связывают с Коломойским.