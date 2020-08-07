Погода в ближайшие выходные порадует украинцев. Дни будут солнечными и в меру жаркими, ночью также ожидается комфортная температура. В субботу дожди пройдут только в Карпатах. Такой прогноз в соцсети дала синоптик Наталья Диденко.

"Солнце, белые облака, прекрасные ночные +15 +22 градуса и настоящие летние дневные +26 +33 градуса", - обещает синоптик.

А в воскресенье грозы возможны на севере и западе Украины. В южных регионах, в центре и на востоке будет сухо и солнечно.

"На следующей неделе дождей станет больше, а жары меньше", - добавляет синоптик.

В Киеве 8-9 августа ожидается небольшое понижение температуры воздуха до +26-28 градусов. Суббота будет без осадков, а в воскресенье не исключен дождь с грозой. Ощутимее снижение температуры воздуха в Киеве предполагается 12-13 августа.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину снова пришла жара. В стране ожидается до +35 в пятницу.

Также мы сообщали, что ночь на 5 июля в Киеве оказалась самой жаркой за последние 140 лет.