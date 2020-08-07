В субботу, 8 августа, за день до выборов президента, в Беларуси должны были состояться концерты в поддержку нынешнего главы государства Александра Лукашенко. Однако выступления начали отменять из-за отказа самих артистов.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA Live, сцену для проведения самого массового концерта в Минске уже демонтируют. Также сообщается, что агитационные концерты отменили в Бресте, Гродно и Витебске.

Среди заявленных звезд есть украинские - певица Тина Кароль, певец Олег Винник и Павел Зибров, группа "Лисапетный батальон". Выступление Винника анонсируют в Бресте. Кароль, Винник и "Лисапетный батальойн" должны выступить в Бобруйске.

Участие артистов в мероприятиях в поддержку Лукашенко на фоне задержаний российских наемников под Минском вызвало критику в социальных сетях. Именно после этого звезды массово отказались от участия в концертах.

Так, на Telegram-канале украинского "Евровидения" появилось сообщение, что украинская певица Тина Кароль выступать в Беларусь не приедет.

Павел Зибров сообщил в комментарии "Общественному", 6 августа, что, несмотря на свое имя на афише, 8 августа в Беларуси он не выступает: "Я сам был удивлен. Но у меня концерт в Киеве... Честно говоря, страшновато сейчас ехать, потому что там нашли этого "Вагнера", где-то еще боевики скрываются", - сказал он.

Руководитель и солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион, заявила, что "в Беларусь без согласования со стороны президента никого не приглашают. Поэтому если меня пригласили, это означает, что на это дал согласие президент". Также она добавила, что не боится критики. "Мне как-то по-барабану, кто будет меня критиковать", - сказала она.

По предварительным данным, в официальных источниках не было подтверждения, что группа "Лисапетный батальон" не поедет на концерт. Также пока не появилась информация о том, поедет ли украинская певица KAZKA выступать в Беларусь и Олег Винник.

Российские артисты также не намерены давать концерты за день до выборов. В частности, певец Леонид Агутин на своей странице в Facebook обратился к белорусским гражданам и написал, что не приедет выступать по их же "многочисленным и настоятельным просьбам".

Певец Григорий Лепс заявил, что его не интересует политика, а выступать в Белоруссии он намерен, потому что его "ждут люди", которым он хочет принести "радостные моменты своей музыкой".

Напомним, в восресенье, 9 августа, в Беларуси пройдут президентские выборы, в которых будет принимать участие и Лукашенко и еще пять пять кандидатов. Мы сообщали, что в досрочном голосовании уже поучаствовала пятая часть всех избирателей.