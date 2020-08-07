По состоянию на 6 августа явка избирателей на досрочное голосование в рамках президентских выборов в Беларуси составила 22,47%.

Об этом свидетельствуют данные белорусской ЦИК.

Больше всего избирателей решили досрочно проголосовать в Гомельской области, там явка составила 30,22%. Самый низкий показатель - в Минске: 18,89%. В Витебской области проголосовали 21,18%, в Минской - 20,84%, в Могилевской - 26,14%, в Гродненской - 20,05%,.

Отметим, что досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа и продлится по 8 августа. Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Отдать свой голос может любой избиратель, внесенный в списки. При этом подтверждать причины невозможности прийти на участок в основной день голосования не нужно.

Явка на выборах в Беларуси по состоянию на 6 августа. Скриншот: vybary2020.by

Напомним, выборы президента Беларуси пройдут 9 августа, в них примут участие пять кандидатов, включая действующего лидера страны Александра Лукашенко.

Также мы писали, что 6 августа было опубликовано предвыборное интервью Лукашенко, которое он дал журналисту Гордону. "Страна" публиковала пять главных выводов из него.