По решению Совета Национального банка Украины (НБУ) во время внеочередного заседания в пятницу, руководитель департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан был назначен на пост заместителя главы центробанка.

Об этом сообщил член Совета НБУ Виталий Шапран в комментарии "Интерфакс-Украина".

Теперь Шабан займет должность замглавы НБУ, курирующего сферу платежных систем и денежного оборота. Ранее ее занимал Сергей Холод. Напомним, на прошлом внеочередном заседании Совета 3 августа Холод был уволен.

Как известно, Алексей Шабан в 1995 году окончил Национальную металлургическую академию Украины по специальности "Менеджмент предприятий".

До работы в Национальном банке Алексей Шабан проработал более 24 лет в "Приватбанке". С 2018 года он был членом Правления "Приватбанка" по вопросам розничного бизнеса. С тех пор и до прихода в Национальный банк Алексей Шабан возглавлял направление розничного бизнеса "Приватбанка" и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов, в том числе через дистанционные каналы.

С февраля 2020 работал директором Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины.

Ранее на внеочередном заседании 22 июля Совет НБУ решил назначить на должность замглавы НБУ экс-замминистра финансов Юрия Гелетия, кандидатуру которого подал новый глава центробанка Кирилл Шевченко, вместо уволенного в связи с истечением срока полномочий Олега Чурия.