К разгулу пандемии коронавируса на континенте добавилась еще одна беда. Западную Европу ожидает аномально высокая температура. Первой от небывалой жары пострадает Франция.

Метеорологические службы страны ожидают пика жары уже сегодня, 7 августа. В 40 департаментах объявлен повышенный уровень опасности. Температура воздуха в некоторых районах на западе Франции, как ожидается, поднимется до 42 градусов по Цельсию. В Париже и столичном регионе воздух прогреется до 35 градусов по Цельсию.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местные СМИ.

В Англии тоже сегодня ожидают самый жаркий день в этом году. Метеорологи не исключают, что может быть побит рекорд за всю историю наблюдений в 38,7 градуса по Цельсию, установленный в июле прошлого года.

В уик-энд жара обрушится на Бельгию, где в воскресенье температура в ряде частей страны поднимется на 14 градусов выше среднего показателя для августа.

В Нидерландах, в частности в Амстердаме, на выходных ожидают до 32 градусов по Цельсию.

Между тем, европейские страны продолжают бороться с пандемией коронавирусной инфекции. В последние несколько дней в некоторых из них были зарегистрированы рекордно высокие показатели новых случаев заболевания Covid-19 с начала снятия ограничений. При этом из-за жары многие граждане меньше обращают внимание на меры социального дистанцирования. В частности, эта проблема возникает на пляжах.

В общей сложности в Европе за время пандемии выявлено 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. Более 205 000 заболевших скончались.

Ранее "Страна" сообщала, что Киев приближается к новому антирекорду. За минувшие сутки тут выявили 186 больных коронавирусом.