Российский артист Михаил Ефремов, который 8 июня спровоцировал смертельное ДТП, не пытался помочь тяжело травмированному водителю другой машины. Об этом заявил один из свидетелей по делу во время заседания в Пресненском суде Москвы, где третий день подряд продолжают рассматривать дело Ефремова.

Очевидец Роман Шрамко рассказал, что джип, за рулем которого находился артист, подрезал его автомобиль и после этого произошло столкновение с автомобилем, в котором был Сергей Захаров.

Уже после ДТП Роман Шрамко разговаривал с Ефремовым, давал ему закурить. И четко видел, как Ефремова вытаскивают с водительского сидения.

"Мы выбежали из автомобиля, я видел как человека вытащили из-за руля, это был Ефремов: маленький, худенький. Открыли дверь, ему помогли выйти из автомобиля", - цитирует свидетеля телеграм-канал Mash.

Также Шрамко рассказал, что Ефремов был безразличен к судьбе водителя разбитого автомобиля.

"Нет, не подходил, он даже внимания на это не обратил, не взглянул ни разу. Он не попытался помочь и поучаствовать. Стоял, смотрел и жалел свой автомобиль", - добавил свидетель.

Напомним, накануне в судебном заседании Михаил Ефремов заявил, что ничего не помнит, поэтому не может признать свою вину.

8 июня внедорожник Михаила Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Сам артист не пострадал. После аварии он расхаживал по дороге и был настолько пьян, что, казалось, не понимает, что происходит.

Также мы сообщали, что после ДТП эксперты обнаружили в крови Ефремова следы кокаина, марихуаны и спирта, а в его джипе находился гашиш.