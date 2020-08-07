На предприятии "Киевхлеб" зафиксировали вспышку коронавируса. Covid-19 обнаружили у 37 из 77 сотрудников одной из пекарен. Цех закрыли на карантин.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По данным Кличко, все началось с того, что трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили диагноз Covid-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив - 77 работников. 37 человек оказались инфицированными.

Мэр Киева сообщил, что цех-пекарню сейчас уже закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица - на самоизоляции.

Напомним, в Украине третий день подряд устанавливается антирекорд по числу новых случаев коронавируса: 7 августа - 1 453 новых зараженных Covid-19.

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