Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина надеется на ближайших заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) согласовать списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в Telegram-канале.

Во время рабочей поездки президента Украины на Донбасс, Ермак заявил, что скоро будут окончательно согласованы списки по обмену удерживаемых лиц.

"Мы надеемся, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будут окончательно согласованы списки по обмену. Мы надеемся, что в течение нескольких недель сможем говорить о конкретных датах по обмену", - сказал Ермак.

Кроме того, Ермак добавил, что Украина передала России список из 22 крымских татар. Их освобождение накануне глава государства обсудил в последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Этот список уже передан российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен", - сказал Ермак.

Отметим, буквально вчера Глава Офиса президента Андрей Ермак, сопровождавший Владимира Зеленского в рабочей поездке на линию фронта 6 августа, рассказывал уже о новом обмене пленными. По его словам, Украина рассчитывает обменять около 100 удерживаемых лиц на такое же число пленных в течение нескольких недель.

Заявление Ермак сделал в интервью Reuters.

Обмен пленными относится к комплексу мер по укреплению доверия между сторонами и ставит целью выйти из тупика вокруг урегулирования конфликта на Донбассе, в результате которого с 2014 года погибли более 13 000 человек. Обмен будет вторым в этом году и четвертым с тех пор, как Зеленский стал президентом.

Ермак сообщил, что Киев передал посредникам в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) список из примерно 100 фамилий. Он сказал, что сепаратисты подали примерно столько же. Хотя дата обмена не согласована, чиновник выразил надежду на то, что это произойдет в ближайшее время. "Думаю, это займет несколько недель", - спрогнозировал Ермак.

Напомним, ранее мы сообщали, что представитель Российской Федерации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что Киев отказался составлять списки для обмена удерживаемыми лицами.